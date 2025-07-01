Запуск собственного спутника обойдётся Узбекистану в $50−100 млн. Сейчас власти решают, нужен ли он стране

«Мы уже сейчас видим, что наши партнёры из других стран жалуются. Они говорят: “Я хочу купить какой-то компонент”. А им отвечают: “Нет, ты будешь покупать у нас целый блок или весь спутник”. Или говорят: “Мы тебе продадим, но запускать сможешь только на этой ракете, а на другой — нет”. Либо если используется наш компонент, то, условно, китайского или другого уже не будет — нельзя. Или, например, если ты будешь пользоваться нашим компонентом, то данные с этого спутника нельзя будет продавать определённым странам. Это ограничения. И эти ограничения будут только усиливаться», — подчеркнул он.