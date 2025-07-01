Запуск собственного спутника обойдётся Узбекистану в $50−100 млн. Сейчас власти решают, нужен ли он стране

По его словам, ещё несколько лет назад Узбекистану собственный спутник был не нужен, так как не существовало сформированного рынка потребления данных дистанционного зондирования. Сейчас ситуация изменилась: появились государственные и частные заказчики, готовые использовать такие данные в своей работе. Среди них — сам «Узбеккосмос», другие государственные органы и бизнес.
Некоторые страны тратили сотни миллионов, даже миллиард долларов на запуск спутников, не имея чёткого понимания, зачем они им нужны — просто, потому что это считалось престижным. Узбекистан старается подходить к этому вопросу осознанно, чтобы принять взвешенное и правильное решение, подчеркнул Ибрагимов.
По его словам, одной из причин, почему тема запуска собственного спутника актуализировалась, стали растущие ограничения на международном рынке. Поставщики компонентов нередко диктуют свои условия: требуют покупать целые блоки, а не отдельные детали, ограничивают выбор ракет-носителей, запрещают продажу данных со спутников некоторым странам. Эти ограничения только усиливаются, мир идёт в сторону деглобализации.
«Мы уже сейчас видим, что наши партнёры из других стран жалуются. Они говорят: “Я хочу купить какой-то компонент”. А им отвечают: “Нет, ты будешь покупать у нас целый блок или весь спутник”. Или говорят: “Мы тебе продадим, но запускать сможешь только на этой ракете, а на другой — нет”. Либо если используется наш компонент, то, условно, китайского или другого уже не будет — нельзя. Или, например, если ты будешь пользоваться нашим компонентом, то данные с этого спутника нельзя будет продавать определённым странам. Это ограничения. И эти ограничения будут только усиливаться», — подчеркнул он.
Проект рассматривается не только с точки зрения коммерческой выгоды, но и как элемент обеспечения технологического и национального суверенитета. Ибрагимов привёл в пример опыт Азербайджана, где во время конфликта в Нагорном Карабахе наличие собственного спутника сыграло важную роль. В тот момент некоторые компании просто отключили доступ к своим спутниковым данным для «Азеркосмоса». Но наличие собственного спутника повлияло на ход боевых действий.
«В какой-то момент мы должны прийти к тому, что вот этот критический минимум данных мы должны иметь возможность получать автономно, независимо, при любом раскладе. Поэтому я думаю, то, что вот этот момент, он, естественно, тоже ляжет на стол именно оценки надобности собственной группировки», — сказал он.
Стоимость проекта будет зависеть от технического задания: от качества снимков, точности геопозиционирования, спектральных характеристик. Чем выше требования, тем дороже обойдётся проект. Сейчас вопрос запуска собственного спутника обсуждается с другими государственными структурами, включая органы кадастра и картографирования, чтобы определить конечные параметры будущего аппарата.
Ибрагимов добавил, что инвестиции в космос — это не только вложения в будущее. Это уже сейчас приносит косвенную отдачу: по мировым оценкам, каждый доллар, вложенный в космическую отрасль, возвращается в экономику как минимум в пятикратном размере, а в США этот показатель достигает десятикратного эффекта.
В настоящее время идёт работа над стратегией развития космической отрасли Узбекистана до 2035 года. В ней будет учтён опыт других стран и собственные возможности республики.