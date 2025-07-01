Волгоградскому судье не разрешили возглавить районный суд

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение ККС Волгоградской области, на прошедшем заседании принято решение об отказе в рекомендации Владимиру Лазаренко кандидатом на должность председателя Быковского районного суда Волгоградской области.
Причины такого решения не поясняются. Однако можно предположить, что отказ связан с бывшим дисциплинарным делом судьи Лазаренко.
Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Владимир Лазаренко был лишен мантии по дисциплинарному делу, но смог обжаловать это решение и добиться отмены досрочного прекращения полномочий судьи.
Тогда сообщалось, что Лазаренко, который был заместителем председателя Советского районного суда Волгограда, лишили мантии за внепроцессуальное общение с использованием ненормативной лексики и участие в предпринимательской деятельности. Дисциплинарная коллегия ВС РФ не согласилась с назначенным Лазаренко взысканием.
— Дисциплинарная коллегия пришла к выводу о том, что ККС при выборе наказания не учла в достаточной степени ни характер и степень общественной опасности допущенного Лазаренко В. Ф. проступка, ни данные о его личности. С учетом данных о личности Лазаренко В. Ф. допущенные им нарушения дают основания рассчитывать на коррекцию им своего поведения и восстановление к себе доверия при дальнейшем осуществлении им полномочий судьи. Как следствие, более мягкая мера наказания оказала бы достаточный как воспитательный (коррекция поведения), так и дисциплинарный (наказание) эффект, — говорится в решении Дисциплинарной коллегии ВС РФ, которое есть в открытом доступе.
Согласно информации на сайте Советского районного суда Волгограда, в настоящее время Владимир Лазаренко работает судьей по гражданским делам Советского районного суда.