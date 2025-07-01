Волгоградскому судье не разрешили возглавить районный суд

— Дисциплинарная коллегия пришла к выводу о том, что ККС при выборе наказания не учла в достаточной степени ни характер и степень общественной опасности допущенного Лазаренко В. Ф. проступка, ни данные о его личности. С учетом данных о личности Лазаренко В. Ф. допущенные им нарушения дают основания рассчитывать на коррекцию им своего поведения и восстановление к себе доверия при дальнейшем осуществлении им полномочий судьи. Как следствие, более мягкая мера наказания оказала бы достаточный как воспитательный (коррекция поведения), так и дисциплинарный (наказание) эффект, — говорится в решении Дисциплинарной коллегии ВС РФ, которое есть в открытом доступе.