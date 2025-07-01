Путин: трасса «Новороссия» даст импульс развитию семи регионов, включая Кубань

По словам президента, дорога связала Крым со всей страной по сухопутному коридору и стала частью маршрута «Азовское кольцо» — современной автомобильной трассы вокруг Азовского моря.
«Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, дополнительно свяжет все эти регионы, плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны», — цитирует РИА Новости Владимира Путина.
Автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» проходит по территории четырех регионов России: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.