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Чиновник из Новокузнецка будет отвечать за ЖКУ и жилфонд в Хабаровске

Денис Елькин назначен на должность заммэра распоряжением от 30 июня 2025 года.

Источник: Соцсети

С 1 июля 2025 года экс-глава Центрального района Новокузнецка Денис Елькин назначен первым заместителем мэра Хабаровска по вопросам городского хозяйства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Соответствующее распоряжение администрации краевой столицы подписано 30 июня под номером 942-к. В ведение Елькина вошли ЖКХ, управление и приватизация жилого фонда, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, работа аварийно-спасательных служб, а также развитие цифровой инфраструктуры.

Ранее Денис Елькин возглавлял Центральный район Новокузнецка. Теперь он намерен применить опыт в новой должности на благо Хабаровска.

«Готов к плодотворной работе, открыт к диалогу и совместному решению актуальных задач», — заявил чиновник.