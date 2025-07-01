Чиновник из Новокузнецка будет отвечать за ЖКУ и жилфонд в Хабаровске

С 1 июля 2025 года экс-глава Центрального района Новокузнецка Денис Елькин назначен первым заместителем мэра Хабаровска по вопросам городского хозяйства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Соответствующее распоряжение администрации краевой столицы подписано 30 июня под номером 942-к. В ведение Елькина вошли ЖКХ, управление и приватизация жилого фонда, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, работа аварийно-спасательных служб, а также развитие цифровой инфраструктуры.
Ранее Денис Елькин возглавлял Центральный район Новокузнецка. Теперь он намерен применить опыт в новой должности на благо Хабаровска.
«Готов к плодотворной работе, открыт к диалогу и совместному решению актуальных задач», — заявил чиновник.