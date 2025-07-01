В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО

Боевая группа зенитных групп. Видео © Telegram / Минобороны России.
«На данном участке в основном летают FPV-дроны, дронов-разведчиков мало. Но прилетают тоже “крылья” разного вида. “Баба-яга” бывает, в ночное время прилетает в наши посадки», — рассказал командир отделения Николай.
Специальные зенитные команды получают конкретные указания по охране выделенных участков. Военнослужащие занимают позиции вдоль маршрутов, по которым, согласно разведданным, пролетают дроны противника. При обнаружении ударных либо разведывательных аппаратов воздушные цели уничтожают с помощью стрелкового оружия.
А ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что попытки форсирования Днепра со стороны Вооружённых сил Украины пресекаются «немедленным и жёстким огнём». По его словам, украинские формирования несут потери в технике и живой силе.