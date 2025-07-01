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Лукашенко надеется, что вскоре Беларусь и Канада снова станут на путь сближения и сотрудничества

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Канады с национальным праздником — Днем Канады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Долгие годы белорусы и канадцы бережно относятся к собственным традициям и истории, своему культурному и духовному наследию, всегда стремятся сохранять национальную идентичность и право на самостоятельное развитие», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что вскоре придет момент, когда обе страны снова станут на путь сближения и полноформатного сотрудничества, который следует из общих интересов обоих народов.

Александр Лукашенко пожелал народу Канады мира, счастья и дальнейшего прогресса, а также пригласил посетить гостеприимную белорусскую землю.

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