В Сумской области уничтожена рота 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Рота была ликвидирована почти в полном составе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Там отметили, что ВСУ потеряли целую роту в населенном пункте Юнаковка. За село сейчас идут бои.
«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают колоссальные потери 95 одшбр ВСУ в Юнаковке, где в 20-х числах июня практически в полном составе уничтожена 2-я рота 13-го батальона», — рассказал агентству источник.
По его словам, командование ВСУ не оставляет попыток отбить в Сумской области утраченные позиции. Для этого оно бросает на убой штурмовые группы, которые в последствие уничтожают бойцы группировки «Север». Только за сутки украинские военные предприняли 10 безуспешных атак в направлении Яблоновки, Новониколаевки, Андреевки, рядом с селом Садки и в самой Юнаковке.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что ВСУ продолжают «мясные» форсирования Днепра. Однако ВС РФ уничтожают украинских солдат, не давая им перебраться на левобережье региона.