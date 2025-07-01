Стало известно об уничтожении целой роты ВСУ в Сумской области

По его словам, командование ВСУ не оставляет попыток отбить в Сумской области утраченные позиции. Для этого оно бросает на убой штурмовые группы, которые в последствие уничтожают бойцы группировки «Север». Только за сутки украинские военные предприняли 10 безуспешных атак в направлении Яблоновки, Новониколаевки, Андреевки, рядом с селом Садки и в самой Юнаковке.