Лукашенко высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси

Глава государства заявил, что председатели районных исполнительных комитетов должны быть хозяевами на своей земле, следить за движением кадров. По словам Александра Лукашенко, как только они пожаловались на то, что чего-то не хватает, то Администрация президента сразу же направляет двух-трех контролеров, «которые смотрят: покажите — вот было в прошлом году, вот сейчас».