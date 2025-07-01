Лукашенко высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня во время принятия кадровых решений высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заявил, что председатели районных исполнительных комитетов должны быть хозяевами на своей земле, следить за движением кадров. По словам Александра Лукашенко, как только они пожаловались на то, что чего-то не хватает, то Администрация президента сразу же направляет двух-трех контролеров, «которые смотрят: покажите — вот было в прошлом году, вот сейчас».
— А где эти люди, куда вы их отпустили? Сами ушли, сбежали. Хорошо, будем искать. Спросим с тех, кто их принял на работу без вашего ведома. Понимаете, о чем я говорю., — обрисовал ситуацию глава государства.
Президент Беларуси пояснил:
— Я почему так жестко ставлю вопрос. Уже многие: «Вот, крепостное право, крепостное право…» Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника: «Меняем практически 10 процентов состава».
Ранее Лукашенко заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии: «Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?».
Тем временем Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси.