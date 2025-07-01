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Котенок: российские войска начали бои за днепропетровское село Малиевка

По словам военкора, боевые действия ведутся также на подступах к Вознесенке.

Источник: Аргументы и факты

На днепропетровском направлении российские войска начали бои за Малиевку, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Штурмовые подразделения 5-й А (армии — прим. ред.) взяли крупный опорный пункт противника …, вышли непосредственно на границу Днепропетровской обл. у восточной окраины н.п. Малиевка и начали непосредственно бои за село», — написал он.

Котенок сообщил о продвижении российских бойцов на расстояние более километра к Вознесенке и боях на южных подступах к этому населенному пункту, а также об атаках в направлении Камышевахи.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск села Дачное в Днепропетровской области. Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал освобождение этого населенного пункта началом создания буферной зоны в регионе.