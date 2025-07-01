Котенок: российские войска начали бои за днепропетровское село Малиевка

На днепропетровском направлении российские войска начали бои за Малиевку, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Штурмовые подразделения 5-й А (армии — прим. ред.) взяли крупный опорный пункт противника …, вышли непосредственно на границу Днепропетровской обл. у восточной окраины н.п. Малиевка и начали непосредственно бои за село», — написал он.
Котенок сообщил о продвижении российских бойцов на расстояние более километра к Вознесенке и боях на южных подступах к этому населенному пункту, а также об атаках в направлении Камышевахи.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских войск села Дачное в Днепропетровской области. Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал освобождение этого населенного пункта началом создания буферной зоны в регионе.