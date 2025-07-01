Депутат Михаил Матвеев получил запрос управления Роскомнадзора и усомнился

В управлении Роскомнадзора по Самарской области проверяют данные о возможном административном нарушении со стороны депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева.
Поводом стало размещённое им в Telegram-канале сообщение, в котором были опубликованы данные лиц, причастных к нападению на его коллегу по партии КПРФ Сергея Турусина.
В ведомстве усмотрели признаки нарушения закона, связанного с неправомерным распространением персональных данных, и направили соответствующий запрос.
Однако сам политик отреагировал на действия регулятора с долей скепсиса. По его мнению, подобные меры выглядят как минимум странно на фоне громких интернет-скандалов последних дней, включая тему якобы влияния азербайджанских ОПГ на российские структуры.
Матвеев не исключил, что действия ведомства могут быть восприняты, как пример «избирательного применения закона».
Депутат подчеркнул: если выбирать моменты для проявления принципиальности, то лучше фокусироваться на действительно общественно значимых случаях.
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