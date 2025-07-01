Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут в три дня — с 12 по 14 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув личную ответственность за реализацию национальных проектов, выполнение поручений президента и улучшение качества жизни в муниципалитетах.
Подал документы для участия в выборах губернатора Ленинградской области. Для меня это — ответственность. За исполнение поручений президента России Владимира Путина и улучшение качества жизни в каждом населенном пункте региона.
Выдвижение Дрозденко прошло от регионального отделения партии «Единая Россия». По информации Ленинградской областной избирательной комиссии, период подачи документов завершится 2 июля в 18:00. В выборах могут участвовать только кандидаты, выдвинутые политическими партиями.
Среди уже зарегистрированных претендентов на должность губернатора — Виктор Перов (Партия социальной защиты), Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Лариса Мухина (КПРФ), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Сергей Лисовский («Зелёные») и Максим Вишневский («Гражданская инициатива»).
Кандидатам предстоит пройти процедуру регистрации и преодолеть муниципальный фильтр. Основной этап предвыборной кампании начнётся после 2 июля. Результаты голосования станут известны в середине сентября.