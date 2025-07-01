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Меркурис: у Европы нет плана, чтобы остановить коллапс на Украине

Британский аналитик отметил, что со стороны России наблюдаются четкие действия.

Источник: Аргументы и факты

Европа уже ничего не может сделать, чтобы остановить падение Украины, так как у нее просто нет четкого плана. Такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Коллапс уже начался на Украине, и Европа уже ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет», — отметил Меркурис на своем YouTube-канале.

Украинская ситуация развивается все быстрее и быстрее, Москва при этом имеет план и знает, что делает (в ее пользу развиваются и события в зоне боевых действий), а со стороны Киева и Брюсселя наблюдается полное дипломатическое и политическое молчание, указал аналитик.

«А что делают в это время на Западе? Никто не знает», — заключил он.

Ранее Меркурис отмечал, что российские войска ускоряют наступление по всем направлениям в зоне спецоперации, а украинские военные в это время демонстрируют ослабление сопротивления.