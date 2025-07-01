Меркурис: у Европы нет плана, чтобы остановить коллапс на Украине

«Коллапс уже начался на Украине, и Европа уже ничего не может сделать. У нее нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре. Интересно, что у России таких проблем нет», — отметил Меркурис на своем YouTube-канале.