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«СВ»: в Юнаковке почти полностью уничтожена рота одной из бригад ВСУ

По информации источников канала, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ несет колоссальные потери в ходе боев за село.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ потеряла почти полностью одну из рот в ходе боев в селе Юнаковка, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают колоссальные потери 95 одшбр ВСУ в Юнаковке, где в 20-х числа июня практически в полном составе уничтожена 2-я рота 13-го батальона», — говорится в публикации.

По информации источников канала, за прошедшие сутки противник потерял на сумском направлении более трех десятков боевиков в ходе безуспешных попыток контратак.

Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил об утрате украинскими военными в Юнаковке способности организованного сопротивления.