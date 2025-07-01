Сальдо назвал условия для вывода войск ВСУ с правобережной части Херсонской области

Командование Вооруженных Сил Украины может вывести войска из правобережной области. Но для этого должны быть соответствующие условия, потому пока говорить о подобном сценарии развития событий говорить преждевременно. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.