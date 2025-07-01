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Сальдо назвал условия для вывода войск ВСУ с правобережной части Херсонской области

Сальдо: ВСУ могут вывести войска с правобережной части Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных Сил Украины может вывести войска из правобережной области. Но для этого должны быть соответствующие условия, потому пока говорить о подобном сценарии развития событий говорить преждевременно. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — уточнил политик.

Но, добавил губернатор, говорить о подобном развитии событий явно преждевременно.

Ранее Сальдо заявил, что половинчатое решение в случае нынешнего конфликта с Украиной невозможно. Безопасность России должна быть надежно обеспечена, и это будет залогом мира.

Кроме того, губернатор Херсонской области отметил, что военные ВС России активно выполняют операции по полному освобождению Херсонской области. Войска РФ проводят рейды на оккупированный боевиками ВСУ правый берег Днепра.