Ключевые кадровые перестановки июня

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор по важным кадровым перестановкам в июне 2025 года.
Министры
8 июня Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны, которую он занимал с 19 января 2022 года. Новым министром обороны стал Даурен Косанов. Ранее он был заместителем министра обороны — главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (с сентября 2024 года). Эту должность с 18 июня 2025 года занимает Кайрат Садыков. 30 июня стало известно о том, что экс-министр обороны Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.
8 июня от должности министра был также освобожден Марат Карабаев. Он возглавлял министерство транспорта с сентября 2023 года. Новым министром транспорта 30 июня 2025 года назначен Нурлан Сауранбаев. Ранее он занимал должность председателя правления АО «НК “Қазақстан темір жолы” (с апреля 2021 года).
Вице-министры
9 июня Аскарбек Ертаев стал первым вице-министром труда и социальной защиты населения. В 2024—2025 годы он занимал должность вице-министра труда и соцзащиты населения.
В тот же день, 9 июня, Виктория Шегай была назначена вице-министром труда и соцзащиты населения. Ранее она работала директором Департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения (с декабря 2023 года).
Также 9 июня Нурлан Алдамжаров стал первым вице-министром водных ресурсов и ирригации. До этого назначения он был вице-министром водных ресурсов и ирригации (с октября 2023 года).
О других назначениях июня
2 июня Серик Туленбергенов был назначен заместителем акима области Абай. Ранее он был вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (в 2024—2025 годы).
3 июня Тимур Косымбаев стал руководителем Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК. С 2022 года он работал заместителем председателя КРЕМ.
8 июня Асел Жанасова была назначена советником президента. С октября 2022 года она была председателем правления АО «Казпочта». Эту должность 11 июня занял Бекежан Жакеев. До этого назначения он был заместителем председателя правления Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов (в 2024—2025 годы).
16 июня Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Еркин Тукумов стал Специальным представителем Президента РК по Афганистану.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Саранго Раднаарагча из Монголии новым постоянным координатором ООН в Республике Казахстан с 22 июня 2025 года.