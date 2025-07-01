Ключевые кадровые перестановки июня

8 июня Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны, которую он занимал с 19 января 2022 года. Новым министром обороны стал Даурен Косанов. Ранее он был заместителем министра обороны — главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (с сентября 2024 года). Эту должность с 18 июня 2025 года занимает Кайрат Садыков. 30 июня стало известно о том, что экс-министр обороны Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.