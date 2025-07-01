Региональная выплата по контракту увеличена в Новосибирской области

Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, отметил: «Ежемесячное денежное довольствие добровольцев начинается от 210 тысяч рублей, а общие выплаты за первый год службы могут составить от 4,5 миллионов рублей».