Региональная выплата по контракту увеличена в Новосибирской области

Власти региона утвердили увеличение единовременной финансовой поддержки для добровольцев, заключающих контракт на прохождение военной службы. Общая сумма выплаты, учитывая федеральную поддержку, достигнет 2 миллионов рублей.
Согласно решению правительства Новосибирской области, добровольцы, подписывающие контракт с Министерством обороны РФ, получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, где 1,6 миллиона — средства из регионального бюджета. Об этом сообщили представители пресс-службы областного правительства.
Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, отметил: «Ежемесячное денежное довольствие добровольцев начинается от 210 тысяч рублей, а общие выплаты за первый год службы могут составить от 4,5 миллионов рублей».
Кроме того, для добровольцев предусмотрен широкий спектр социальных льгот, распространяющихся и на членов их семей.
В их числе — участие в федеральных и региональных программах медицинского обслуживания, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, возможность приобретения земельных участков и приоритетное устройство детей в образовательные учреждения.