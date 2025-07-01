Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал глупым заявление одесского градоначальника Геннадия Труханова о том, что город не является русским.
Ранее украинский «Телеграф» сообщил, что накануне митинга в поддержку русской культуры Труханов заявил о самостоятельной истории Одессы, отрицая её русскую идентичность. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул неразрывную связь истории города с Россией, порекомендовав мэру обратиться к историческим источникам для изучения вопроса.
Высказывания мэра Одессы отражают невежественную позицию человека, не знающего истории места, которым управляет, прокомментировал Константинов РИА «Новости».
Он отметил, что Одесса по праву считается русской землёй, будучи основанной императрицей Екатериной II. Украинский народ, добавил Константинов, является частью русского народа, что следует учитывать при рассмотрении данного вопроса.
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