В Крыму посчитали глупым заявление мэра Одессы

Ранее украинский «Телеграф» сообщил, что накануне митинга в поддержку русской культуры Труханов заявил о самостоятельной истории Одессы, отрицая её русскую идентичность. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул неразрывную связь истории города с Россией, порекомендовав мэру обратиться к историческим источникам для изучения вопроса.