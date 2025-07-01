«Вместо свастики герб Украины»: военторги обогащаются на популярности нацизма

На Украине военторги стали продавать одежду с нацистской символикой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на изучение страниц магазинов в соцсетях.
«…Предлагают одежду с гербом нацистской Германии с единственным отличием — вместо свастики в дубовом венке изображен герб Украины», — обратили внимание в информагентстве.
Как отметили на РИА Новости, единичный экземпляр подобной «брендированной» футболки обойдется украинскому радикалу в 499 гривен. За 950 гривен военторги предлагают полноценный летний комплект с нацистскими шортами.
Скорее всего, массовое появление подобных магазинов на рынке связано не только с реальным распространением экстремистской идеологии, но и с весьма прагматичными взглядами многих украинских мужчин. Ранее стало известно, что члены формирований ВСУ изображают из себя убежденных нацистов, чтобы отсиживаться в нацбатах, а не идти умирать в штурмовых группах.