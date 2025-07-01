«Вместо свастики герб Украины»: военторги обогащаются на популярности нацизма

Скорее всего, массовое появление подобных магазинов на рынке связано не только с реальным распространением экстремистской идеологии, но и с весьма прагматичными взглядами многих украинских мужчин. Ранее стало известно, что члены формирований ВСУ изображают из себя убежденных нацистов, чтобы отсиживаться в нацбатах, а не идти умирать в штурмовых группах.