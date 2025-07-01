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Лукашенко объяснил, почему белорусы должны молиться на власть

Лукашенко заявил, что белорусы должны молиться на власть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 30 июня, объяснил, почему белорусы должны молиться на власть. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня в Беларуси ситуация военная:

— То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко, обращаясь к чиновникам, отметил: как только внутри начнутся какие-либо проблемы, то «нам их усилят, нам подкинут».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси.

Тем временем глава государства заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии: «Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?».

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