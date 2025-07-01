Посол Казахстана посетил свадьбу сына Рамзана Кадырова

По информации СМИ, невеста — внучка депутата Госдумы Адама Делимханова. В день торжества в регионе были усилены меры безопасности, а в социальных сетях появились кадры с дорогими подарками, эксклюзивными автомобилями и выстрелами в воздух из оружия.