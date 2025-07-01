Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Казахстана посетил свадьбу сына Рамзана Кадырова

Казахстанский посол поздравил сына Кадырова с женитьбой.

Источник: Кадр видео

Посол Казахстана в России стал одним из почётных гостей на свадьбе сына главы Чеченской Республики, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, торжество по случаю бракосочетания Адама Кадырова, 17-летнего сына чеченского лидера, прошло в селе Ахмат-Юрт и собрало большое количество высокопоставленных гостей, в числе которых были послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

«Я рад был видеть в Грозном многочисленных гостей… включая послов Казахстана, Турции, Ирана и ОАЭ. Они приехали поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама», — написал глава Чечни.

На свадьбе также присутствовали вице-премьеры РФ, губернаторы, представители федеральной власти, деятели культуры, спорта и религии. Сам Кадыров поблагодарил за внимание Михаила Мишустина, Вячеслава Володина, Валентину Матвиенко и Антона Вайно. Он также сообщил, что его семью поздравил Владимир Путин.

По информации СМИ, невеста — внучка депутата Госдумы Адама Делимханова. В день торжества в регионе были усилены меры безопасности, а в социальных сетях появились кадры с дорогими подарками, эксклюзивными автомобилями и выстрелами в воздух из оружия.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше