«Позиция необразованного человека»: в Крыму ответили на дерзкое заявление мэра Одессы

В Крыму ответили на дерзкое заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает это высказывание глупым. Своей точкой зрения он поделился в интервью с изданием РИА Новости.
«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил российский политик в разговоре с прессой.
По его мнению, Украина по праву считается русской землёй, поскольку её основала российская императрица Екатерина II. Глава парламента Крыма считает, что украинский народ — это часть русского народа.
Ранее KP.RU сообщил, что мэр Одессы Труханов, разговаривая на русском языке, заявил, что город не является русским. На это уже отреагировали в Кремле, там посоветовали украинскому политику все же обновить свои знания в истории и прочитать учебники.