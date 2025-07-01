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«Позиция необразованного человека»: в Крыму ответили на дерзкое заявление мэра Одессы

Константинов: слова мэра Одессы о том, что это не русский город — глупые.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму ответили на дерзкое заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает это высказывание глупым. Своей точкой зрения он поделился в интервью с изданием РИА Новости.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил российский политик в разговоре с прессой.

По его мнению, Украина по праву считается русской землёй, поскольку её основала российская императрица Екатерина II. Глава парламента Крыма считает, что украинский народ — это часть русского народа.

Ранее KP.RU сообщил, что мэр Одессы Труханов, разговаривая на русском языке, заявил, что город не является русским. На это уже отреагировали в Кремле, там посоветовали украинскому политику все же обновить свои знания в истории и прочитать учебники.