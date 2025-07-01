ВСУ потеряли до взвода солдат при комбинированном ударе ВС РФ

Российская армия комбинированным ударом сорвала ротацию ВСУ у населенного пункта Надия. Он находится у административных границ Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Также противник потерял артиллерийское оружие и шесть единиц техники.
Обнаружить противника российские бойцы смогли в ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР. Солдат ВСУ наши военные выявили в Новосергеевке, расположенной в соседней Харьковской области. Там же находилась и украинская бронетехника.
«Комбинированным ударом ВС РФ уничтожено шесть единиц техники, артиллерийское орудие и до взвода личного состава. Данный удар сорвал ротационные мероприятия в районе Надии в ЛНР», — уточнил Марочко.
Накануне, 30 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВС РФ освободили уже всю территорию региона.