«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой

Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».