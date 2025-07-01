«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой

Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».
«Украинцы: “Мы не нацисты”. Также украинцы: “Сделаем нацистские шорты”, — написал один из пользователей.
Ранее бывший украинский военный рассказал о практике, существующей в Вооружённых силах Украины, когда некоторые солдаты намеренно демонстрируют приверженность нацистским взглядам. По его словам, это делается для того, чтобы избежать направления в штурмовые подразделения и вместо этого попасть в националистические формирования.