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«Голубь мира»: Украинские магазины торгуют одеждой с фашистской символикой

Некоторые украинские онлайн-магазины, торгующие военной одеждой, выставили на продажу вещи с нацисткой символикой. На изображениях — свастика, но вместо неё в дубовом венке украинский трезубец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Такой принт наносят на футболки, худи и шорты. Стоимость футболки — около 500 гривен (935 рублей), комплект из футболки и шорт — 950 (1 777 рублей). В одном из магазинов эту линейку назвали «Голубь мира». Один из подписчиков сообщил, что авторы дизайна не разбираются в птицах, если считают такую символику «мирной».

«Украинцы: “Мы не нацисты”. Также украинцы: “Сделаем нацистские шорты”, — написал один из пользователей.

Ранее бывший украинский военный рассказал о практике, существующей в Вооружённых силах Украины, когда некоторые солдаты намеренно демонстрируют приверженность нацистским взглядам. По его словам, это делается для того, чтобы избежать направления в штурмовые подразделения и вместо этого попасть в националистические формирования.