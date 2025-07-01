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Ермаков: российские бойцы полностью зачистили район Шевченко в Часовом Яре

Военкор сообщил о боях на окраинах Николаевки.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы завершили зачистку района Шевченко в Часовом Яре, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативной информации, 98-я дивизия ВДВ полностью зачистила район Шевченко города Часов Яр», — написал он.

Военкор сообщил также о боях на окраинах расположенного неподалеку от города села Николаевка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре и районе Ступочек. Появилась информация о переходе большей части Часова Яра под контроль российских войск.