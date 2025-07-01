Ермаков: российские бойцы полностью зачистили район Шевченко в Часовом Яре

Российские бойцы завершили зачистку района Шевченко в Часовом Яре, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативной информации, 98-я дивизия ВДВ полностью зачистила район Шевченко города Часов Яр», — написал он.
Военкор сообщил также о боях на окраинах расположенного неподалеку от города села Николаевка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре и районе Ступочек. Появилась информация о переходе большей части Часова Яра под контроль российских войск.