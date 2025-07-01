Иранский инвестор хочет выкупить Астраханский порт

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о намерении страны продолжать обогащение урана. В интервью CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).