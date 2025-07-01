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Иранский инвестор хочет выкупить Астраханский порт

Компания Nasim Bahr Kish из Ирана, уже контролирующая значительную долю акций, направила предложение о полном выкупе Астраханского порта. Сделка может привести к консолидации актива в руках иранской компании.

Источник: Life.ru

Предложение направлено акционерам ПАО «Астраханский порт» о выкупе 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.

«Nasim Bahr Kish предложила выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО “Астраханский порт”. Цена составляет 37,8 тыс. руб. за бумагу, что означает возможный объём сделки на уровне 437,5 млн руб.», — сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, полное приобретение порта иранской компанией откроет перспективы для долгосрочных инвестиций в развитие логистического узла, играющего важную роль в торговле между Россией и Ираном.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о намерении страны продолжать обогащение урана. В интервью CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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