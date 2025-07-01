В Крыму высмеяли слова мэра Одессы про свой город

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил Константинов. По его словам, Одесса исторически связана с Россией, поскольку была основана российской императрицей Екатериной II. Политик напомнил, что город строился и развивался как часть российского государства.