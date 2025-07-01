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В Крыму высмеяли слова мэра Одессы про свой город

Позиция мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским, ошибочна, такие заявления свидетельствуют о незнании истории региона. Так прокомментировал высказывание градоначальника глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Константинов назвал глупым заявление Труханова о том, что город не является русским.

Позиция мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским, ошибочна, такие заявления свидетельствуют о незнании истории региона. Так прокомментировал высказывание градоначальника глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — заявил Константинов. По его словам, Одесса исторически связана с Россией, поскольку была основана российской императрицей Екатериной II. Политик напомнил, что город строился и развивался как часть российского государства.

Константинов также подчеркнул, что Украина в целом имеет русские корни и украинский народ является частью русского народа. Он считает важным учитывать этот контекст при оценке исторического прошлого страны и ее городов.

Ранее украинское издание «Телеграф» сообщило, что Труханов, комментируя предстоящий митинг в защиту русской культуры, заявил о нерусском статусе Одессы. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал мэру ознакомиться с учебником по истории.

Одесса, расположенная на берегу Черного моря, является портовым городом на юге Украины. Он был основан в 1794 году по указу Екатерины II.

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