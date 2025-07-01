Произошедший инцидент стал основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Губернатором края направлен иск об удалении главы в отставку. С учетом позиции прокуратуры по решению суда главу поселения уволили с занимаемой должности.
Главу сельского поселения в Хабаровском крае уволили за кумовство
В 2022 году бывшая глава Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского района заключила со своим супругом контракты на выполнение подрядных работ, при этом сообщать о возникшем конфликте интересов она не стала.