В Великобритании заявили, что Европа утратила влияние на ход событий на Украине

В ходе выступления на YouTube-канале он отметил, что кризис в Киеве уже перешёл в фазу необратимых процессов. Аналитик подчеркнул, что у Европы отсутствует не только экономический план, но и внятная дипломатическая линия, а политическое руководство пребывает в состоянии бездействия.