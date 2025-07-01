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В Великобритании заявили, что Европа утратила влияние на ход событий на Украине

Британский обозреватель Александр Меркурис выразил мнение, что страны Европы больше не способны повлиять на развитие событий на Украине. По его словам, Запад оказался в состоянии бездействия из-за отсутствия чёткой стратегии.

Источник: Life.ru

В ходе выступления на YouTube-канале он отметил, что кризис в Киеве уже перешёл в фазу необратимых процессов. Аналитик подчеркнул, что у Европы отсутствует не только экономический план, но и внятная дипломатическая линия, а политическое руководство пребывает в состоянии бездействия.

«У неё (Европы. — Прим. Life.ru) нет ни внятного экономического плана, ни дипломатической стратегии. Они словно застыли в ступоре», — считает Меркурис.

Обозреватель также обратил внимание на различие в поведении: если Москва демонстрирует системный подход и действует целенаправленно, то в Киеве и Брюсселе сохраняется тишина.

А ранее американский журналист Рик Санчез подверг сомнению правомерность отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского от проведения выборов. По его словам, даже Авраам Линкольн в разгар войны в 1864 году не стал откладывать выборы.

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