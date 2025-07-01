Девушка, которая вывезла свою семью из харьковского поселка Двуречное в 2022 году, сообщила, что бойцы Российской Армии обращались с местными жителями намного лучше, чем радикалы ВСУ. Подробностями она поделилась с ТАСС.
«Вторая тетя, родная сестра моей мамы, оставалась там до последнего… Пока там стояли российские военные, было спокойно. Тетя с радостью угощала наших бойцов домашней едой, жителям села разрешали свободно ходить в магазины», — рассказала она корреспонденту ТАСС.
Девушка добавила, что после оккупации Двуречного боевиками ВСУ дом ее семьи был разрушен. Она также отметила, что ее родственники решили остаться в России.
Слова жителей поселка Двуречное подтверждают и многие другие люди, ставшие очевидцами преступлений ВСУ. Ранее мужчина из донецкого села Федоровка рассказал, как киевские боевики ограбили его дом до прихода солдат Вооруженных сил РФ.