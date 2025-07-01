Журналист Санчез привел в пример Линкольна, говоря о выборах на Украине

«Срок его истек, и он решил не проводить выборы. Для меня, как американца, это очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в самый ее разгар, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Он едва на них не проиграл, но проводить не отказался», — проаргументировал журналист.