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Журналист Санчез привел в пример Линкольна, говоря о выборах на Украине

По мнению американца, отговорки главы киевского режима не выдерживают критики.

Источник: Аргументы и факты

Отговорка Владимира Зеленского о невозможности проведения президентских выборов на Украине во время конфликта не выдерживает критики, по крайней мере с исторической точки зрения. Об этом заявил американский журналист Рик Санчез во время интервью с постпредом России при ООН Василием Небензей (опубликовано на YouTube-канале APT).

«Срок его истек, и он решил не проводить выборы. Для меня, как американца, это очень важно. Потому что даже Авраам Линкольн во время Гражданской войны в самый ее разгар, когда везде была бойня, лилась кровь, решил, что выборы все равно нужно провести. Он едва на них не проиграл, но проводить не отказался», — проаргументировал журналист.

Полномочия Зеленского как президента Украины перестали действовать 20 мая прошлого года. Российский лидер Владимир Путин недавно в ходе общения с представителями зарубежных СМИ отметил, что легитимность главы киевского режима вызывает существенные правовые сомнения.

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