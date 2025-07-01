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Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз

Американский предприниматель пообещал, что конгрессмены, выступающие за законопроект президента о расходах и налогах, проиграют праймериз в следующем году.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск заявил, что политики, поддерживающие законопроект о расходах и налогах, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не смогут победить на выборах в следующем году, даже если это будет их последним политическим шагом.

«Каждый член конгресса, который сначала выступал за сокращение государственных расходов, а затем проголосовал за увеличение долга, должен испытывать чувство стыда! И они не смогут победить на выборах в следующем году, даже если это будет их последним политическим шагом», — написал американский предприниматель в соцсетях.

Ранее Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента Дональда Трампа, получивший название «Единый, большой, красивый». Этот документ был подготовлен для реализации планов Трампа по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот.

В то же время, по оценкам бюджетного управления Конгресса, принятие этого закона приведет к росту дефицита бюджета и увеличению государственного долга.

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