Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз

«Каждый член конгресса, который сначала выступал за сокращение государственных расходов, а затем проголосовал за увеличение долга, должен испытывать чувство стыда! И они не смогут победить на выборах в следующем году, даже если это будет их последним политическим шагом», — написал американский предприниматель в соцсетях.