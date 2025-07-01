Маск пообещал, что выступающие за законопроект Трампа проиграют праймериз

Илон Маск заявил, что политики, поддерживающие законопроект о расходах и налогах, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не смогут победить на выборах в следующем году, даже если это будет их последним политическим шагом.
«Каждый член конгресса, который сначала выступал за сокращение государственных расходов, а затем проголосовал за увеличение долга, должен испытывать чувство стыда! И они не смогут победить на выборах в следующем году, даже если это будет их последним политическим шагом», — написал американский предприниматель в соцсетях.
Ранее Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента Дональда Трампа, получивший название «Единый, большой, красивый». Этот документ был подготовлен для реализации планов Трампа по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот.
В то же время, по оценкам бюджетного управления Конгресса, принятие этого закона приведет к росту дефицита бюджета и увеличению государственного долга.