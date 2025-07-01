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Лукашенко заявил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные»

Лукашенко сказал, что «змеи подколодные» сидят вокруг Беларуси, готовые ринуться в страну.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня, в понедельник, в момент принятия кадровых решений заявил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные». Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в стране сегодня ситуация военная.

— То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся, — подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, видно, что происходит вокруг:

— Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться.

Президент, обращаясь к чиновникам, заявил, что необходимо принимать решения, а также решать вопросы, которые лежат на поверхности.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии: «Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?».

Тем временем Лукашенко высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси.

А еще Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси.

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