Лукашенко заявил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 июня, в понедельник, в момент принятия кадровых решений заявил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные». Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в стране сегодня ситуация военная.
— То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся, — подчеркнул глава государства.
По словам Александра Лукашенко, видно, что происходит вокруг:
— Вокруг Беларуси сидят, как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться.
Президент, обращаясь к чиновникам, заявил, что необходимо принимать решения, а также решать вопросы, которые лежат на поверхности.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии: «Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?».
Тем временем Лукашенко высказался о «крепостном праве» с кадрами в Беларуси.
А еще Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси.