Новые законы изменят жизнь волгоградцев с 1 июля

В частности, ужесточается ответственность за пособничество мошенникам. До 6 лет тюремного заключения будет грозить гражданам, которые приобретают банковские карты в целях выведения похищенных денег. К уголовной ответственности смогут привлечь также лиц, которые передают аферистам свои карточки или данные банковского счета в целях получения выгоды.
С 1 июля усиливается и контроль за мигрантами. Если иностранец не подтвердил свою личность в салоне связи при помощи биометрии, то ему не смогут оказывать услуги связи. А в регистр сведений о населении теперь будут добавлять информацию о прохождении иностранными гражданами обязательной дактилоскопической регистрации.
Другие нововведения представлены в карточках.