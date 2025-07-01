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Новые законы изменят жизнь волгоградцев с 1 июля

Госдумой РФ были приняты законы, которые начнут действовать с июля 2025 года.

В частности, ужесточается ответственность за пособничество мошенникам. До 6 лет тюремного заключения будет грозить гражданам, которые приобретают банковские карты в целях выведения похищенных денег. К уголовной ответственности смогут привлечь также лиц, которые передают аферистам свои карточки или данные банковского счета в целях получения выгоды.

С 1 июля усиливается и контроль за мигрантами. Если иностранец не подтвердил свою личность в салоне связи при помощи биометрии, то ему не смогут оказывать услуги связи. А в регистр сведений о населении теперь будут добавлять информацию о прохождении иностранными гражданами обязательной дактилоскопической регистрации.

Другие нововведения представлены в карточках.