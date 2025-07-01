Новые законы изменят жизнь волгоградцев с 1 июля

С 1 июля усиливается и контроль за мигрантами. Если иностранец не подтвердил свою личность в салоне связи при помощи биометрии, то ему не смогут оказывать услуги связи. А в регистр сведений о населении теперь будут добавлять информацию о прохождении иностранными гражданами обязательной дактилоскопической регистрации.