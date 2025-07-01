Точный удар: Российский офицер взорвал пулемётный расчёт ВСУ и захватил опорник

Ранее российский боец Наиль Вялшин рассказал о жестоком ножевом бою с ВСУ в ДНР. В ходе ожесточённых столкновений под Петровским ВС РФ отразили 11 контратак противника. По словам военнослужащего, российским подразделениям пришлось применять тактику скрытного передвижения — они продвигались через лесополосы и открытую местность, действуя парами. При этом мотоциклисты отвлекали на себя атаки украинских дронов-камикадзе.