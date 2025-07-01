В Свердловская области назначили нового директора сети госаптек «Фармация»

До сегодняшнего назначения Трушникова занимала должности гендиректора компании «Международные цифровые технологии» и руководителя подразделения закупок организации «Университет национальной технологической инициативы 2035». Также она в течение семи лет работала директором департамента госзакупок региона.
Отметим, сеть государственных аптек «Фармация» — учреждение, включающее в себя более сотни аптек в Свердловской области. Оно также обеспечивает лекарствами льготников и доставляет медикаменты в отдаленные территории региона.
УралПолитRu напоминает, что накануне в Екатеринбурге ушел в отставку глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. Он занимал должность с 2019 года.