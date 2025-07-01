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В Свердловская области назначили нового директора сети госаптек «Фармация»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июля, УралПолит.Ru. Директором региональной «Фармации» стала Марина Трушникова, сменившая на посту Андрея Герстнера. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

До сегодняшнего назначения Трушникова занимала должности гендиректора компании «Международные цифровые технологии» и руководителя подразделения закупок организации «Университет национальной технологической инициативы 2035». Также она в течение семи лет работала директором департамента госзакупок региона.

Отметим, сеть государственных аптек «Фармация» — учреждение, включающее в себя более сотни аптек в Свердловской области. Оно также обеспечивает лекарствами льготников и доставляет медикаменты в отдаленные территории региона.

УралПолитRu напоминает, что накануне в Екатеринбурге ушел в отставку глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. Он занимал должность с 2019 года.