В Министерстве обороны представили отчет об успешном уничтожении 60 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на вторник 1 июля. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным Министерства, силы противовоздушной обороны Российской Армии отразили налет 17 беспилотников пособников киевского режима на Крымский полуостров. Еще 16 дронов пришлось на Ростовскую область.
Также дежурные подразделения ПВО уничтожили 11 БПЛА боевиков ВСУ в небе над Азовским морем. На территории Курщины сбили или подавили еще 5 дронов.
В Саратовской области средства противовоздушной обороны ликвидировали 4 цели. Еще 3 беспилотника пришлось на акваторию Черного моря.
В Белгородчине уничтожили 2 дрона. По одному БПЛА сбили на территории Орловщины и Воронежской области.
К сожалению, налеты дронов радикалов киевского режима на мирные регионы России происходят практически ежедневно. Однако Вооруженные силы РФ продолжают устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему боевики ВСУ уже в ближайшее время могут потерпеть сокрушительное поражение под Красноармейском.