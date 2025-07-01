Россию за ночь пытались атаковать 60 беспилотников. Военная операция, день 1224-й

8:21 Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой. Генеральная лицензия № 115B позволяет проводить такие операции до 19 декабря 2025 года.
8:17 Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил для Киев девятый кредитный транш по программе EFF в размере $500 млн, сообщил минфин Украины.
8:12 Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска на прием и отправление самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Это четвертый аэропорт с полуночи, где ограничены полеты. До этого ограничения вводились в Саратове, Ульяновске и Казани.
8:09 Германии придется искать почти €1 млрд не из бюджета, чтобы направить на помощь Киеву, сообщает Bild.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Из них 17 — над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над Курской областью, четыре — над Саратовской, три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и по одному БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1224-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.