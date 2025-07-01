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Россию за ночь пытались атаковать 60 беспилотников. Военная операция, день 1224-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 60 беспилотников над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил для Киев очередной кредитный транш в размере $500 млн, сообщил минфин Украины. Газета Bild рассказала, что Германии придется найти почти €1 млрд не из бюджета, чтобы направить средства на помощь Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:21 Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой. Генеральная лицензия № 115B позволяет проводить такие операции до 19 декабря 2025 года.

8:17 Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил для Киев девятый кредитный транш по программе EFF в размере $500 млн, сообщил минфин Украины.

8:12 Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска на прием и отправление самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Это четвертый аэропорт с полуночи, где ограничены полеты. До этого ограничения вводились в Саратове, Ульяновске и Казани.

8:09 Германии придется искать почти €1 млрд не из бюджета, чтобы направить на помощь Киеву, сообщает Bild.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Из них 17 — над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над Курской областью, четыре — над Саратовской, три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и по одному БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1224-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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