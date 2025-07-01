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«СВ»: связистов ВВС Украины переводят в штурмовики для боев под Сумами

По информации источников канала, противник несет большие потери на сумском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Связистов ВВС Украины стали переводить в штурмовики для последующей переброски в Сумскую область, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

«Анализ публикаций украинских “волонтеров” показал, что личный состав 101-го полка связи ВВС Украины переводят в штурмовые отряды 225 и 425 ошп для участия в боевых действиях на сумском направлении», — говорится в публикации.

По информации источников канала, противник несет большие потери на сумском направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более сотни боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации почти в полном составе одной из рот 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе боев за сумское село Юнаковка.