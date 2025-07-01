«СВ»: связистов ВВС Украины переводят в штурмовики для боев под Сумами

По информации источников канала, противник несет большие потери на сумском направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более сотни боевиков. Ранее сообщалось о ликвидации почти в полном составе одной из рот 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе боев за сумское село Юнаковка.