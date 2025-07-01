«Шансы возрастают»: На Херсонщине допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона

«Всё возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днём, особенно с учётом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — сказал Сальдо РИА «Новости», оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья.