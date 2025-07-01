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«Шансы возрастают»: На Херсонщине допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона

Нельзя полностью исключать уход Вооружённых сил Украины с оккупированной ими части правобережья, но на данный момент размышления по данному вопросу преждевременны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: Life.ru

«Всё возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днём, особенно с учётом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — сказал Сальдо РИА «Новости», оценивая шансы вывода войск ВСУ из правобережья.

А ранее губернатор Херсонской области проинформировал о проведении рейдов на оккупированный ВСУ правый берег Днепра. По словам Сальдо, это является частью оперативной тактики, направленной на сдерживание украинских войск.