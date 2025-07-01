Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР»

Президент США после критики миллиардером законопроекта посоветовал ему вернуться в ЮАР.

Президент США Дональд Трамп предложил миллиардеру Илону Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Такая реакция последовала после критики бизнесменом законопроекта о расходах и налогах.

В соцсети Truth Social он написал, что «электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их». По словам Трампа, Маск может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории. «И без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — отметил президент США.

Он добавил, что Маск знал о позиции Трампа против электромобилей, но все равно поддержал его на выборах президента США. По словам американского лидера, больше «не будет никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей», и это позволит сэкономить бюджетные средства. Трамп посоветовал «более пристально» взглянуть на деятельность Маска.

Ранее американский сенат одобрил законопроект Трампа, получивший название «Единый, большой, красивый», подготовленный для реализации планов президента по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот.

Маск заявил, что политики, поддерживающие законопроект, не смогут победить на выборах в следующем году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше