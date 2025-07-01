Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР»

Президент США Дональд Трамп предложил миллиардеру Илону Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Такая реакция последовала после критики бизнесменом законопроекта о расходах и налогах.
В соцсети Truth Social он написал, что «электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их». По словам Трампа, Маск может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории. «И без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — отметил президент США.
Он добавил, что Маск знал о позиции Трампа против электромобилей, но все равно поддержал его на выборах президента США. По словам американского лидера, больше «не будет никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей», и это позволит сэкономить бюджетные средства. Трамп посоветовал «более пристально» взглянуть на деятельность Маска.
Ранее американский сенат одобрил законопроект Трампа, получивший название «Единый, большой, красивый», подготовленный для реализации планов президента по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот.
Маск заявил, что политики, поддерживающие законопроект, не смогут победить на выборах в следующем году.