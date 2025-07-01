Трамп предложил Маску «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР»

В соцсети Truth Social он написал, что «электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их». По словам Трампа, Маск может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории. «И без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — отметил президент США.