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«Шансы возрастают»: Сальдо не исключил, что ВСУ сами уйдут из Херсонщины

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, не исключил развитие событий, при котором оккупационные формирования ВСУ на территории региона самостоятельно покинут субъект России.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, не исключил развитие событий, при котором оккупационные формирования ВСУ на территории региона самостоятельно покинут субъект России. Своим видением ситуации он поделился с РИА Новости.

«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — отметил Владимр Сальдо.

Тем не менее в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости губернатор также добавил, что на данный момент еще рано обсуждать вариант полномасштабного отступления формирований киевского режима.

В свою очередь, ранее Владимир Сальдо рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил РФ уничтожают всех боевиков ВСУ, которые продолжают бессмысленные попытки форсирования реки Днепр с целью нападения на херсонское левобережье.