Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, не исключил развитие событий, при котором оккупационные формирования ВСУ на территории региона самостоятельно покинут субъект России. Своим видением ситуации он поделился с РИА Новости.
«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — отметил Владимр Сальдо.
Тем не менее в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости губернатор также добавил, что на данный момент еще рано обсуждать вариант полномасштабного отступления формирований киевского режима.
В свою очередь, ранее Владимир Сальдо рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил РФ уничтожают всех боевиков ВСУ, которые продолжают бессмысленные попытки форсирования реки Днепр с целью нападения на херсонское левобережье.