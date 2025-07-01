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«РВ»: российские войска прорвались в Поддубное и Воскресенку

По информации источников канала, российские бойцы форсировали реку Мокрые Ялы.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР российским войскам удалось прорваться в расположенные неподалеку от границы с Днепропетровской областью села Поддубное и Воскресенка, сообщил во вторник Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации источников канала, российские бойцы атаковали позиции ВСУ в Поддубном, переправившись через реку Мокрые Ялы.

Сообщается, что в село Воскресенка российским подразделениям удалось прорваться со стороны ранее освобожденного поселка Шевченко.

Напомним, об освобождении Шевченко стало известно 26 июня. По информации Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».