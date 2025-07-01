Лукашенко обратился к народу Канады, предупредив о моменте сближения с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 1 июля, обратился к народу Канады, поздравил с национальным праздником — Днем Канады и предупредил о моменте сближения с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что долгие годы белорусы и канадцы бережно относятся к собственным традициям, истории, культурному и духовному наследию, а также всегда стремятся сохранять национальную идентичность, право на самостоятельное развитие.
Президент допустил, что в скором времени настанет момент, когда Беларусь и Канада вновь станут на путь сближения, полноформатного сотрудничества, который следует из общих интересов обоих народов. Александр Лукашенко пригласил канадцев посетить гостеприимную Беларусь.
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