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Лукашенко обратился к народу Канады, предупредив о моменте сближения с Беларусью

Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 1 июля, обратился к народу Канады, поздравил с национальным праздником — Днем Канады и предупредил о моменте сближения с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что долгие годы белорусы и канадцы бережно относятся к собственным традициям, истории, культурному и духовному наследию, а также всегда стремятся сохранять национальную идентичность, право на самостоятельное развитие.

Президент допустил, что в скором времени настанет момент, когда Беларусь и Канада вновь станут на путь сближения, полноформатного сотрудничества, который следует из общих интересов обоих народов. Александр Лукашенко пригласил канадцев посетить гостеприимную Беларусь.

Ранее Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

Тем временем мы собрали, что произошло после победы Соболенко на Уимблдоне над сексапильной канадкой Брэнстин: «Если бы кто-то сказал, я бы не поверила».

Кстати, власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.

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