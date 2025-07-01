Трамп заявил, что без субсидий Маск «закроет лавочку» и вернется в Южную Африку

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал глава Белого дома в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.