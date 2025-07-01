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Трамп заявил, что без субсидий Маск «закроет лавочку» и вернется в Южную Африку

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после недавней критики миллиардера Илона Маск закона о налогах и расходах заявил, что без субсидий бизнесмену придется «закрыть свою лавочку» и вернуться в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после недавней критики миллиардера Илона Маск закона о налогах и расходах заявил, что без субсидий бизнесмену придется «закрыть свою лавочку» и вернуться в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал глава Белого дома в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Отметим, что нижняя палата американского конгресса в мае одобрила продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы. Однако он одновременно и дает серьезные налоговые льготы. По оценке бюджетного управления парламента США, это приведет к росту как дефицита бюджета, так и госдолга.

Предприниматель Маск несколько раз критиковал данный проект закона. Миллиардер считает, что принятие закона приведет к росту бюджетного дефицита США до 2,5 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что президент Трамп выпустил духи в честь своих президентских сроков правления. Он назвал их «Победа 45−47», так как Трамп является 45-м и 47-м президентом США.

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