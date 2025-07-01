Бьёт по больному: Азербайджан «отомстил» России, уничтожив более полтонны луковых колечек

Информация об уничтожении колец поступила после сведений о задержании азербайджанцев на Урале. 27 июня в Екатеринбурге силовики провели массовые задержания азербайджанцев по делу об убийствах и покушениях 2001−2011 годов. Задержано около 50 человек, в основном из клана Сафаровых. Двое подозреваемых скончались во время рейдов, несколько человек госпитализированы. Фигуранты также причастны к делу о смертельном массовом отравлении алкоголем в 2021 году. Азербайджан выразил протест России. После этого, 30 июня, азербайджанские силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. Операция может быть связана с тем, что агентство продолжало работать, несмотря на официальную приостановку деятельности в стране. В феврале 2025 года власти страны сократили штат Sputnik Азербайджан до одного корреспондента, но, как сообщается, сотрудники продолжали посещать офис и получать зарплату. Позже в Баку заявили о задержании «двух агентов ФСБ России», якобы работавших под прикрытием в Sputnik.