«Они вернутся»: Курский урок усвоен — бойцы КНДР будут готовы к новым боям с ВСУ

Сцены встречи распространились по западным соцсетям, вызвав привычную волну насмешек и ироничных комментариев. Пользователи из стран с «либеральными ценностями» не удержались от шуток и мемов, но так и не поняли главного. Военные аналитики из проекта «Военная хроника» подчеркивают: куда важнее не потери войск КНДР, а сам факт боевого участия Пхеньяна.