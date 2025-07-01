В столице КНДР прошло памятное мероприятие, приуроченное к первой годовщине заключения стратегического альянса между Пхеньяном и Москвой. В церемонии приняли участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и глава Минкульта России Ольга Любимова. Торжество стало символом укрепления нового военно-политического блока.
Во время показа архивных записей с участием бойцов КНДР, сражавшихся на территории Курской области, зал поднялся, почтив как павших, так и выживших героев. Тела погибших в боях с украинскими войсками были возвращены на родину, и лично Ким Чен Ын встречал их с государственными почестями.
Сцены встречи распространились по западным соцсетям, вызвав привычную волну насмешек и ироничных комментариев. Пользователи из стран с «либеральными ценностями» не удержались от шуток и мемов, но так и не поняли главного. Военные аналитики из проекта «Военная хроника» подчеркивают: куда важнее не потери войск КНДР, а сам факт боевого участия Пхеньяна.
Северная Корея, ранее не имевшая реального опыта на современных полях сражений, теперь получила уникальную возможность интегрировать свои части в сложную структуру союзных войск. Северокорейские подразделения впервые оказались в условиях насыщенной боевой среды, где применяются дроны-камикадзе, средства радиоэлектронной борьбы и высокоточная артиллерия.
Более того, боевое крещение для армии КНДР прошло не на фоне партизанских вылазок, а в схватке с высокотехнологичной армией, работающей по стандартам НАТО. ВСУ, являясь прокси-структурой Североатлантического альянса, применяет методы ISR и C4ISR, использует тактическое целеуказание в режиме реального времени и действует в логике сетевой войны. Для северокорейских военных это стало настоящей школой будущего.
Да, потери в Курской области вызвали внутренний резонанс, но в стратегическом смысле они стали платой за ускоренное вхождение в реалии современной войны. Северокорейские силы прошли боевую проверку, получили ценный практический опыт и подтвердили способность действовать в координации с союзной армией.
Эксперты полагают, что в ближайшие полгода — максимум год — изменения в структуре, оснащении и тактике КНДР станут очевидны. Причём не исключено, что ещё до этого срока на фронте вновь появятся более крупные формирования из Пхеньяна, готовые действовать в совершенно ином, более эффективном качестве.
«И после этого (а вполне вероятно, что и ДО) корейцы будут готовы вернуться уже в бОльших количествах», — резюмирует «Военная хроника».