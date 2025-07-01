Будут аресты: в Турции вспыхнули столкновения из-за оскорбившей мусульман карикатуры

Столкновения и аресты происходят в Турции из-за журнальной карикатуры, предположительно изображающей пророка Мухаммеда. Турецкая полиция столкнулась с демонстрантами после того, как прокурор распорядился арестовать сотрудников журнала LeMan, главный редактор которого отрицает обвинения и утверждает, что ставшее причиной негодование изображение было намеренно неверно истолковано.
В понедельник в Стамбуле вспыхнули столкновения, в ходе которых полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона толпы после обвинений в том, что сатирический журнал опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, пишет The Guardian.
Столкновения произошли после того, как главный прокурор Стамбула распорядился арестовать редакторов журнала LeMan на основании публикации карикатуры, которая «публично оскорбляет религиозные ценности».
Главный редактор журнала Тунджай Акгун заявил, что изображение было неверно истолковано.
«Эта карикатура никоим образом не является карикатурой на пророка Мухаммеда, — сказал он агентству Франс Пресс. — В этой работе имя мусульманина, который был убит во время бомбардировок Израиля, выдумано как Мухаммед. Более 200 миллионов человек в исламском мире носят имя Мухаммад. Это не имеет никакого отношения к пророку Мухаммаду. Мы бы никогда не пошли на такой риск.».
Как сообщил корреспондент AFP, несколько десятков разгневанных протестующих напали на бар, который часто посещают сотрудники LeMan, в центре Стамбула, спровоцировав ожесточенные потасовки с полицией.
По словам корреспондента, потасовки быстро переросли в столкновения, в которых приняли участие от 250 до 300 человек.
Основанный в 1991 году, журнал LeMan известен своей политической сатирой и долгое время был проклятием консерваторов, особенно после того, как он поддержал французский журнал Charlie Hebdo после того, как в 2015 году боевики-исламисты напали на его парижский офис, убив 12 человек после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, отмечает The Guardian.
Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что полиция арестовала карикатуриста, ответственного за изображение, а также графического дизайнера издания.
«Человек по имени DP, который сделал этот мерзкий рисунок, был пойман и взят под стражу», — написал он, добавив: «Эти бесстыдные личности будут привлечены к ответственности перед законом».
По сообщениям СМИ, в ордере на арест также были названы главный редактор LeMan и его ответственный редактор-распорядитель.
В серии постов в соцсети журнал выступил в защиту карикатуры и сказал, что она была намеренно неверно истолкована.
«Художник-карикатурист хотел показать праведность угнетенного мусульманского народа, изобразив мусульманина, убитого Израилем, он никогда не намеревался принижать религиозные ценности, — говорится в заявлении издания. — Мы не приемлем позор, наложенный на нас, потому что на нем нет изображения нашего пророка. Нужно быть очень злонамеренным человеком, чтобы интерпретировать карикатуру подобным образом. Мы приносим извинения нашим читателям, которые, по нашему мнению, подверглись провокациям».
Министр юстиции Йилмаз Тунч заявил, что было начато расследование по факту «публичного оскорбления религиозных ценностей».
«Неуважение к нашим верованиям недопустимо, — написал он в соцсети. — Никакая свобода не дает права делать священные ценности веры предметом уродливого юмора. Карикатура или любая другая форма визуального изображения нашего пророка не только наносит ущерб нашим религиозным ценностям, но и подрывает мир в обществе».
Губернатор Стамбула Давуд Гюль также раскритиковал «этот менталитет, который стремится спровоцировать общество, нападая на наши священные ценности».
«Мы не будем молчать перед лицом любого гнусного акта, направленного против веры нашей страны», — пообещал он.