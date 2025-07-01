Будут аресты: в Турции вспыхнули столкновения из-за оскорбившей мусульман карикатуры

«Эта карикатура никоим образом не является карикатурой на пророка Мухаммеда, — сказал он агентству Франс Пресс. — В этой работе имя мусульманина, который был убит во время бомбардировок Израиля, выдумано как Мухаммед. Более 200 миллионов человек в исламском мире носят имя Мухаммад. Это не имеет никакого отношения к пророку Мухаммаду. Мы бы никогда не пошли на такой риск.».