Глава МИД Молдовы едет в Казахстан: что в программе визита

Запланировано также открытие посольства Республики Молдова в Астане, в МИД подчеркивают, что это «важный шаг для укрепления дипломатического присутствия нашей страны в Центральной Азии». Решение об учреждении посольства было принято по предложению главы МИД Молдовы и было одобрено правительством страны 28 августа 2024 года.