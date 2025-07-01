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Глава МИД Молдовы едет в Казахстан: что в программе визита

В рамках визита запланировано открытие посольства Республики Молдова в Астане.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой совершит с 1 по 3 июля официальный визит в Казахстан по приглашению своего казахстанского коллеги Мурата Нуртлеу, сообщили в пресс-службе МИД.

«Целью визита является укрепление политического диалога и расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — говорится в релизе.

В Астане Попшой встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и своим коллегой Муратом Нуртлеу.

Запланировано также открытие посольства Республики Молдова в Астане, в МИД подчеркивают, что это «важный шаг для укрепления дипломатического присутствия нашей страны в Центральной Азии». Решение об учреждении посольства было принято по предложению главы МИД Молдовы и было одобрено правительством страны 28 августа 2024 года.

А 3 июля Попшой посетит город Алматы, где встретится с мэром Дарханом Сатыбалды, в рамках визита также состоится поездка на предприятие с молдавским капиталом. Глава МИД встретится с членами молдавской общины в Казахстане.

Дипломатические отношения между Молдовой и Казахстаном были установлены 16 сентября 1992 года. В 2020 году Республика Казахстан открыла посольство в Кишинёве.