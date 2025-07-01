«Они проиграют»: Маск обратился к конгрессменам США, выступившим за законопроект Трампа

«Каждый член Конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — написал Маск.
К публикации предприниматель также прикрепил изображение Пиноккио, намекая на лживость заявлений конгрессменов.
Напомним, несколько дней назад Сенат США одобрил масштабный бюджетный законопроект Трампа. Как сообщает NBC, документ под названием «Единый, большой, красивый» был принят большинством голосов. Целью документа является изменение бюджетной политики США путём одновременного сокращения дефицита бюджета за счёт урезания федеральных расходов и стимулирования экономического роста посредством масштабных налоговых льгот для бизнеса и населения.