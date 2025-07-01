«Они проиграют»: Маск обратился к конгрессменам США, выступившим за законопроект Трампа

«Каждый член Конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение долга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле», — написал Маск.