В Японском море корабли ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами

Район стрельб заранее закрыли для судоходства и полетов. Учения прошли в рамках плановой проверки с 16 по 30 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. Маневры охватили акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.