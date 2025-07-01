В Японском море корабли ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами

Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
Сразу несколько носителей задействовали современное ракетное вооружение. Ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск ракеты «Вулкан». Две ударные группы ракетных катеров атаковали цели четырьмя ракетами «Москит». Поддержку с берега обеспечил расчет комплекса «Бастион» — он выпустил ракету «Оникс» с побережья Приморья.
«По данным объективного контроля, все цели успешно поражены», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Район стрельб заранее закрыли для судоходства и полетов. Учения прошли в рамках плановой проверки с 16 по 30 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. Маневры охватили акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.