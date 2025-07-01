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В Японском море корабли ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами

Корабли Тихоокеанского флота России провели учебный ракетный удар по условному противнику в Японском море.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Сразу несколько носителей задействовали современное ракетное вооружение. Ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск ракеты «Вулкан». Две ударные группы ракетных катеров атаковали цели четырьмя ракетами «Москит». Поддержку с берега обеспечил расчет комплекса «Бастион» — он выпустил ракету «Оникс» с побережья Приморья.

«По данным объективного контроля, все цели успешно поражены», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Район стрельб заранее закрыли для судоходства и полетов. Учения прошли в рамках плановой проверки с 16 по 30 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. Маневры охватили акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.